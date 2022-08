Milan, la rivelazione del giornalista: “Lunedì arriva il difensore!”

Il Milan insiste per avere quanto prima il nuovo difensore centrale. Giunti al 27 agosto, mister Stefano Pioli aspetta ancora il sostituto di Alessio Romagnoli che dalla dirigenza era stato individuato inizialmente in Sven Botman. La trattativa sfumò, poi un susseguirsi di nuovi nomi fino ad arrivare ad oggi in cui i nomi principali sono due, come riferito da Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube:

“Lunedì dovrebbe il giorno del difensore centrale, massimo martedì. Vediamo se sarà Chalobah oppure Thiaw, giocatore dello Schalke 04. Per il difensore del Chelsea i rossoneri potrebbero trovare il denaro, il prestito oneroso. Non dobbiamo dimenticare che la cessione di Paquetà al West Ham porterà altri milioni che il club potrebbe mettere sul mercato. Il problema di Chalobah è uno solo: capire la sua volontà di venire al Milan, se non ha voglia dei nostri colori può restare a Londra e potremmo puntare dritti su Thiaw, giovane interessante ma sicuramente con meno appeal rispetto ad un campione d’Europa. Uno dei due sarà la scelta. La priorità è il difensore centrale e poi il centrocampista”.

Chalobah

La squadra si concentrerà alla gara di questa sera a San Siro contro il Bologna dopo il pareggio contro l’Atalanta a Bergamo. Poi il gruppo potrà avere delle modifiche e un uomo in più dalla prossima settimana, settimana in cui si concluderà ufficialmente il calciomercato.