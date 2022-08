Milan, Maignan stuzzica Lukaku: “Forse lo farò con lui”

A Milano si respira già aria di derby e se così non fosse ci pensa Mike Maignan a scaldare l’atmosfera.

In un estratto dell’intervista non ancora rilasciata ai microfoni di Dazn, ma che uscirà mercoledì, l’estremo difensore del Milan ha parlato della preparazione tattica personale alla partita. Il classe ’95 ha detto: “Mi piace studiare gli attaccanti. Devo guardare più loro che il portiere. Quando l’attaccante viene davanti a me, io devo capire prima cosa potrebbe fare: se calcia, o se la passa“.

Milan Maignan Lukaku

Non è mancata la frecciatina al bomber dei cugini Romelu Lukaku: ” Lukaku? Non l’ho ancora studiato. Lo studierò? Forse”. Insomma dire che si ha già la testa a sabato 3 settembre, quando andrà in scena il derby di Milano, forse no, ma un pensiero al big match verrà sicuramente fatto.

Il francese non è nuovo a questi siparietti che prontamente accendono di passione i tifosi del Milan. Nel derby di febbraio scorso, sul suo profilo Twitter, ha svelato di aver detto ad un parcheggiatore dell’Inter questa frase: “Hai appena cambiato l’arredamento senza il mio permesso! San Siro mi è stata presentata come la casa del Milan“.

Maignan è arrivato al Milan per far dimenticare, o almeno per sostituire Gianluigi Donnarumma. Come primo anno tra i pali dei rossoneri, dopo essere arrivato da vincente della Ligue 1 con il Lille, ha portato a casa anche la coppa della Serie A e lo ha fatto come uno dei protagonisti assoluti.

