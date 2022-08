Milan, niente Sanches: i nomi per il centrocampo del futuro

Il Milan ha vissuto ieri una giornata dai due volti per quanto riguarda il calciomercato. Se infatti da una parte a Milano è arrivato Charles De Ketelaere dopo un lunghissimo tira e molla, dall’altra i rossoneri hanno visto sfumare il grande obiettivo di mercato per la mediana: Renato Sanches.

Sarr Metz Tottenham

Come riportato da Claudio Raimondi a SportMediaset infatti, il portoghese è ormai ad un passo dal vestire la maglia del Paris Saint-Germain. L’affare è stato sbloccato dall’accordo del club francese con la Roma per la cessione di Georginio Wijnaldum, che libererà il posto necessario a centrocampo. I rossoneri così hanno perso la loro prima scelta per sostituire Franck Kessiè. La seconda opzione invece era già sfumata qualche giorno prima, quando il Chelsea si era assicurato il giovane Chukwuemeka dell’Aston Villa per 22 milioni di euro.

Maldini e Massara saranno quindi costretti a ripiegare su altri nomi. Nelle ultime ore ha preso quota il profilo di Pape Matar Sarr, classe 2002 acquistato dal Tottenham lo scorso anno ma lasciato in prestito al Metz. Oltre al giovane senegalese è tornato di moda Davide Frattesi, ma il Sassuolo con le cessioni di Scamacca e (probabilmente) di Raspadori, non ha alcun bisogno di vendere da un punto di vista economico e ciò complica non poco la possibile trattativa.