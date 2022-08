Sei qui: Home » Copertina » Calciomercato Milan, sorpasso sull’Inter per un obiettivo in difesa!

Ultimi caldi (in tutti i sensi) giorni di calciomercato in cui il Milan – presumibilmente – dovrebbe farla da padrona, almeno in Italia.

Sfumati tutti i reali e concreti obiettivi di centrocampo e difesa – Botman e Renato Sanches su tutti – Maldini e Massara vorrebbero ripiegare su altri nomi per non aggravare ulteriormente il bilancio dopo l’acquisto di Charles De Ketelaere.

Se per la mediana il nome individuato dalla dirigenza è quello di Jean Onana, centrocampista del Bordeaux, per la difesa la cerchia è ancora piuttosto ampia.

Da Thiaw a Diallo, passando per Tanganga e l’ultimo arrivato Trevoh Chalobah che negli ultimi giorni avrebbe scalato le gerarchie della dirigenza.

Chalobah Milan Inter

Il difensore 23enne inglese è in uscita dal Chelsea che, tuttavia, lo lascerebbe partire da Londra soltanto alle condizioni del club: prestito secco da 3 milioni di euro.

Proprio quest’ultimo particolare (la richiesta), secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe permesso al Milan di scavalcare l’Inter nella corsa al giocatore.

I nerazzurri, pronti a chiudere Acerbi, non sembrerebbero intenzionati a cedere difronte alle richieste dei Blues, mentre la dirigenza rossonera potrebbe riuscire a trovare un compromesso per colmare il vuoto in difesa almeno per questa stagione, rimandando un eventuale acquisto definitivo alla prossima stagione.