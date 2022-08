Milan-Thiaw: svelati tutti i costi dell’operazione

Il Milan di Stefano Pioli si prepara ad accogliere un nuovo rinforzo per la difesa: nel pomeriggio è infatti arrivato a Linate (con un volo privato partito da Dusseldorf) Malick Thiaw, difensore classe 2001. Domani svolgerà le visite mediche alla Madonnina e poi ci sarà la consueta firma sul contratto che lo legherà al club rossonero per cinque stagioni.

Con il suo acquisto il Milan completa la sua batteria di centrali difensivi, che potrebbe però subire variazioni in caso di uscite. I rossoneri, dunque, hanno trovato il sostituto di Alessio Romagnoli, partito a parametro zero in direzione Lazio.

Maldini e Massara ieri hanno chiuso per il suo acquisto a titolo definitivo per 7 milioni di euro bonus compresi (circa 5 di parte fissa più 2 di bonus). Il giocatore tedesco è dunque pronto a iniziare la sua nuova avventura italiana.

Il difensore, dopo quattro anni nelle giovanili del Borussia Monchengladbach, è approdato allo Schalke 04 nel 2015. Il suo esordio in prima squadra è arrivato nel 2020: in 67 presenze collezionate ha messo a segno 5 gol.