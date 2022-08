Onana vicino al Milan? Arriva l’indizio dal Bordeaux!

Il Milan si avvicina sempre di più al centrocampista del Bourdeaux Jean Onana. Stando a quanto riportato dal noto giornalista Luca Marchetti a Sky Sport la squadra francese non ha convocato il calciatore per la sfida contro il Guingamp. Un chiaro segnale di mercato che vede il giovane classe 2000 vicino a lasciare il club per approdare a Milano.

Maldini, Massara e gli agenti di Onana sperano di concludere già oggi la trattativa per il passaggio del centrocampista in rossonero. Un colpo necessario considerato anche l’infortunio di Rade Krunic che lo terrà lontano dal terreno di gioco per circa un mese.

Il club rossonero vorrebbe chiudere con un prestito con diritto di riscatto, una offerta che sarebbe gradita dal club francese.

Bordeaux Junior Onana

Il camerunense è un classico centrocampista di quantità, alto quasi un metro e novanta e molto forte fisicamente. Un mediano di rottura che, dopo la partenza di Kessie, al momento manca all’interno della rosa milanista. Un profilo che è quindi finito in cima alla lista dei desideri e che potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore.