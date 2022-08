Onyedika, il ds del Midtjylland gela il Milan: sfuma il colpo?

Il Milan è da tempo alla ricerca di un centrocampista che possa prendere il posto di Franck Kessie per la mediana rossonera.

Negli ultimi giorni sono emersi diversi nomi per il centrocampo rossonero, uno di questi è Onyedika centrocampista del Midtjylland.

Onyedika, Milan

A confermare questa trattativa, intervistato da Eurosport.dk, è stato lo stesso Diretto Sportivo del Midtiylland, Svend Graversen che ha confermato l’interesse dei rossoneri e ribadito che per farlo partire serviranno molti soldi.

Inoltre, ha anche dichiarato che vorrebbe trattenere il centrocampista almeno per un altro anno: “Milan? Comprendiamo l’interesse per lui, ma vorremmo tenerlo per un altro anno. Sarà molto costoso acquistarlo”.

Dunque dichiarazioni che sicuramente non fanno ben sperare per il Milan e per la riuscita dell’operazione. Maldini e Massara quindi dovranno essere bravi a presentare l’offerta giusta per convincere l club danese a cedere il proprio gioiellino

Il nigeriano, classe 2001, nella scorsa stagione ha giocato 48 partite condite da 4 gol e 3 assist con la maglia del Midtjylland