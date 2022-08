Paquetà verso la Premier fa felice il Milan: il motivo

Arrivano buone notizie per il Milan. I rossoneri potrebbero incassare diversi milioni di euro senza dover fare nulla. Stando a quanto riportato da Nicolò Schira infatti, Lucas Paquetà sarebbe molto vicino al passaggio dal Lione al West Ham per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Per il centrocampista pronto un contratto fino al 2027 da 5 milioni di euro a stagione.

Paquetà Lione Milan

Come detto l’operazione riguarda anche i rossoneri, che conservano il 15% sulla rivendita del giocatore brasiliano. Al momento della cessione dell’ex Flamengo al Lione infatti, il Diavolo aveva posto come condizione una percentuale sulla futura cessione e ora è pronto a raccogliere i frutti del suo investimento.

Se i francesi dovessero chiudere la trattativa in uscita e incassare i 40 milioni di euro sovracitati, ecco allora che la società lombarda andrebbe a ricevere 6 milioni di euro. Una cifra non indifferente, che potrebbe aiutare Maldini e Massara a chiudere positivamente le ultime operazioni in corso in questa sessione estiva di calciomercato.