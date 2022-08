Calciomercato, Paquetà al Newcastle e il Milan sorride: il motivo

Il Milan vuole correre ai ripari dopo il pareggio maturato in casa dell’Atalanta per 1-1, alcune lacune persistono e si possono correggere soprattutto intervenendo sul mercato.

L’acquisto oneroso di Charles De Ketelaere, però, potrebbe mettere in difficoltà Maldini e Massara che, al momento, non dispongono di un budget così ampio per il mercato.

D’altra parte la necessità di aggiungere tasselli a centrocampo e in difesa c’è, e ad ogni modo bisognerà trovare una soluzione per far quadrare i conti rinforzando la rosa.

Un aiuto economico a sorpresa potrebbe arrivare dalla Francia, precisamente da Lione, dove Lucas Paquetà – ex centrocampista rossonero – sta facendo faville nel club transalpino e avrebbe attirato le attenzioni di parecchi club.

Paquetà Milan Lione

Uno di questi è il Newcastle, in Premier League, che sarebbe disposto a sborsare una cifra attorno ai 50 milioni di euro per il giovane centrocampista brasiliano.

Ma cosa c’entra con il Milan? Al momento della cessione a titolo definitivo al Lione, i rossoneri riuscirono ad aggiudicarsi anche il diritto di percentuale sulla futura rivendita del giocatore.

La cifra ammonterebbe, dunque, a circa 7 milioni di euro, ovvero il 15% della proposta economica del Newcastle.

Oro colato per le casse del Milan che così potrebbe provare l’affondo per Onana e l’eventuale rinforzo in difesa richiesto da Stefano Pioli.