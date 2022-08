Pioli: “Squadra più consapevole e matura. Thiaw? Ha delle caratteristiche importanti”

Il Milan vince e convince davanti i propri tifosi e raggiunge quota sette punti in classifica. A decidere il match sono stati Leao e Giroud autori dei due gol decisivi che hanno permesso di battere il Bologna.

Al termine della partita il mister Stefano Pioli ha analizzato il match ai microfoni di Sky Sport.

Pioli, Milan, Intervista

Di seguito le sue parole:

“Innanzitutto devo dire che giocare davanti ai nostri tifosi è particolare, la squadra è più consapevole e matura dentro il campo.

De Ketelaere è un grande talento, deve però ancora crescere ma sono processi che richiedono un po’ di tempo, ha fatto vedere qualità importanti.

Leao? Un giocatore con un potenziale così importante che deve continuare a pensare di crescere giorno dopo giorno, un ragazzo molto intelligente che vuole migliorare.

Io sono contentissimo sia di Messias che di Saelemaekers, i miei esterni devono fare anche un lavoro sporco in fase di recupero. Bisogna essere sempre equilibrati, a destra mi sento molto tranquillo con i giocatori che ho e non credo che Adli possa giocare a destra.

Thiaw? È un giocatore di grande prospettiva, è veloce, intelligente, buona fisicità ha le caratteristiche giuste per stare all’interno della nostra squadra”

Milan Bologna Pioli

L’allenatore rossonero è poi intervenuto anche ai microfoni di MilanTV:

“È una stagione diversa, giocheremo 7 partite in 21 giorni e ci sarà bisogno di rotazioni. I miei stanno bene, per questo ho cercato di dar più minutaggio a qualcuno e far respirare qualcun altro. A livello di preparazione abbiamo fatto le stesse cose dell’anno scorso, mentre da oggi cambierà qualcosa. È fondamentale recuperare le energie, il nostro staff dovrà lavorare bene. Ho tanti titolari: oggi non sono entrati Origi, Rebic e Diaz; ho una squadra forte.

L’equilibrio non è solo tattico, ma anche mentale. Non dobbiamo perdere la nostra intensità, ma siamo una squadra matura e pronta che sa quello che fa e che sa quando gestire certe situazioni. Le partite sono difficili: noi oggi ci siamo comportati bene, ma sappiamo che possiamo fare ancora meglio“.