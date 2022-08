Milan, Maldini mantiene i contatti con Mendes per un centrocampista: le ultime

Il Milan non ha ancora sostituito Franck Kessie. Nonostante il centrocampo dei rossoneri sia in ottime mani con Sandro Tonali e Ismael Bennacer, serve un altro innesto in quel ruolo. Il nuovo campionato sarà parecchio competitivo e servirà avere una rosa lunga e di qualità.

Proprio per questo, l’addio dell’ivoriano ha lasciato un buco che va coperto. Specialmente considerando le prestazioni non proprio eccezionali di Tiemoué Bakayoko (che potrebbe partire in direzione Marsiglia, Sampdoria o Valencia) e la giovane età di Tommaso Pobega che sicuramente ha bisogno di tempo, nonostante i presupposti per diventare un ottimo giocatore li abbia già mostrati.

Renato Sanches Lille

Il nome dell’estate del Milan è quello di Renato Sanches, che diverse volte nella sua carriera ha rifiutato i rossoneri e, proprio adesso che Maldini e Massara potevano godere del ‘sì’ del giocatore, si è intromesso il Paris Saint-Germain. I parigini hanno la priorità per il portoghese, poiché ritroverebbe Campos e Galtier che lo hanno rilanciato al Lille dopo i flop nelle piazze precedenti.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Paolo Maldini starebbe tenendo vivi i contatti con l’agente Jorge Mendes per provare a convincere il giocatore a smettere di aspettare il PSG e accasarsi a Milano. L’alternativa è il classe 2003 dell’Aston Villa: Carney Chukwuemeka

Vittorio Assenza