Rinnovo e ingaggio raddoppiato per il giocatore del Milan: annuncio a settembre!

Dopo il pareggio in casa dell’Atalanta, il Milan ha messo nel mirino la prossima sfida di campionato, quella di sabato sera contro il Bologna a San Siro.

Gli uomini di Pioli, intanto, hanno conosciuto oggi pomeriggio le proprie sorti europee in Champions League, dove sfideranno Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria.

I rossoneri, beneficiando del posizionamento in prima fascia ottenuto con la vittoria dello scudetto nella scorsa stagione, possono sicuramente ritenersi soddisfatti dell’esito delle urne di Istanbul, anche se Maldini ha preferito non abbassare la guardia, avendo pieno rispetto delle avversarie: “È un girone che ci vede testa di serie, sulla carta sembra meno difficile rispetto a quello dell’anno scorso. Non va comunque sottovalutato perché ci sono squadre forti, come il Salisburgo che non ha una grande storia, ma è difficile da affrontare, e la Dinamo Zagabria“

Milan Tonali Calciomercato

IL MERCATO

Non si ferma, però, il calciomercato, che potrebbe aver sancito un nuovo accordo in casa Milan.

Dopo l’incontro che si è tenuto a inizio settimana tra la dirigenza e l’entourage del giocatore, nella giornata di oggi c’è stato un nuovo summit per il rinnovo di Sandro Tonali in maglia rossonera.

Come riporta l’esperto Daniele Longo, il centrocampista dovrebbe firmare per un prolungamento del contratto fino al 2027 con un ingaggio praticamente doppio rispetto a quello percepito adesso.

L’annuncio potrebbe arrivare già a settembre.

Gabriella Ricci