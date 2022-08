Milan, Ronaldo si sbilancia: lo ha detto sulla lotta scudetto!

Il campionato di Serie A 2022-23 è alle porte. Il 14 agosto, infatti, avrà inizio la 121esima edizione della massima serie italiana. Quest’anno, la lotta Scudetto è più che mai accesa e imprevedibile. Al Milan, con il tricolore già cucito sul petto, si aggiungono Juventus e Inter, con un mercato fino ad ora straordinario e chissà che anche la Roma, la Lazio o il Napoli abbiano la loro occasione.

In merito, si è espresso anche Ronaldo, ex attaccante di entrambi i club milanesi, che ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport:

“Inter-Juventus è sicuramente una bellissima lotta per lo Scudetto, ma io non vedo un Milan meno favorito. Chi vince il tricolore non si può mai considerare fuori dalla corsa“ Ronaldo

Scudetto Milan 2021-22

Il fenomeno non ha dubbi, il Milan non va sottovalutato. Il brasiliano ha aggiunto anche due parole sulla Roma, data tra le pretendenti per lo Scudetto dopo l’arrivo di Paulo Dybala e quello ormai imminente di Georginio Wijnaldum:

“La Roma deve pensare a riprendersi un posto in Champions League, senza farsi fregare dall’euforia“ Ronaldo

Secondo Ronaldo, i giallorossi dovrebbero puntare al ritorno in Champions League, senza sbilanciarsi troppo, rischiando così di mandare tutto a monti.

Vittorio Assenza