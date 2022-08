Nuova alternativa a Renato Sanches: gioca in Premier League!

Dopo aver perso i due principali obiettivi di mercato – Carney Chukwuemeka e Renato Sanches – che andranno rispettivamente al Chelsea e al Psg, il Milan deve ora mettersi alla ricerca di valide alternative. Il vuoto a centrocampo lasciato dalla partenza di Kessie va assolutamente colmato, il prossimo campionato sta per cominciare e Pioli ha bisogno di rinforzi.

Il nuovo profilo lanciato dal Corriere della Sera è quello di Pape Matar Sarr, 19enne del Tottenham. Maldini e Massara sono interessati da tempo al giocatore. Il nome del centrocampista era già stato fatto in precedenza, durante l’incontro con Paratici a Milano, in cui si è parlato anche di Tanganga per la difesa.

Sarr Milan Tottenham

Ora che Chukwuemeka e Sanches sono sfumati, Sarr può diventare un’opzione concreta. Il nodo, però, rimane l’accordo con gli Spurs.

Gli inglesi, infatti, proprio come per Tanganga, sarebbero disposti a cedere in prestito il giocatore solamente con l’obbligo di riscatto, mentre i rossoneri preferirebbero la formula del diritto. Su questo punto, tuttavia, ci sono ampi margini per trattare.

Thomas Raiteri