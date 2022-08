Infortunio nel finale, Pioli ha finito i cambi: il Milan finisce la partita in 10!

Non arrivano buone notizie per il Milan. Nel corso del match valido per la terza giornata di campionato contro il Sassuolo, nei minuti finali la squadra rossonera ha perso per infortunio Alessandro Florenzi.

Il terzino destro, rincorrendo un avversario, ha sentito tirare la coscia sinistra e si è accasciato sul terreno. Il problema sembra essere di natura muscolare, con Florenzi che è stato costretto a uscire dal campo. Il problema per il Milan è che – essendo a ridosso del recupero – Stefano Pioli aveva già terminato le sostituzioni. L’ex Roma ha provato comunque a restare in campo, chiedendo di poter giocare in avanti nonostante il dolore. È stato lo stesso Pioli a consigliare al suo giocatore di uscire dal campo per evitare di peggiorare la situazione.

Infortunio Florenzi

Si tratta del secondo infortunio del match, dopo quello capitato a Domenico Berardi dopo un contrasto con Theo Hernandez. Il problema per l’esterno offensivo della Nazionale pare però essere decisamente più grave, testimoniato dalle lacrime dello stesso Berardi in panchina subito dopo il cambio e dal fatto che non è riuscito ad abbandonare il campo sulle sue stesse gambe, ma è stato portato a spalla fuori.