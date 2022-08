Sei qui: Home » News » Sfuma l’obiettivo in difesa per il Milan: “Cessione bloccata!”

Cambiano ancora una volta i programmi del Milan per il nuovo difensore in difesa. Il grande obiettivo di mercato, poi sfumato e andato al Newcastle, era Sven Botman. Poi un susseguirsi di nomi che hanno portato i rossoneri ad un bivio: Chalobah del Chelsea o Thiaw dello Schalke 04.

Il primo rispetto al secondo ha maggiore appeal e sarebbe più pronto giocando nei Blues ed essendo già un Campione d’Europa, ma avrebbe sicuramente costi più elevati. Al contrario il calciatore tedesco con cittadinanza finlandese rappresenterebbe un’operazione più contenuta, da fare anche a titolo definitivo subito.

Chalobah

C’è un’ultim’ora, però, che potrebbe cambiare del tutto l’idea del club di via Aldo Rossi. Secondo Gianluca Di Marzio, “al di là dell’eventuale arrivo di Wesley Fofana dal Leicester, non sembrano più convinti di salutare l’inglese. L’entourage del giocatore, infatti, ha già comunicato a Milan e Inter che la trattativa non è destinata a concretizzarsi”.

Da adesso si andrà all-in su Thiaw o si farà un altro tentativo per Tanganga del Tottenham.