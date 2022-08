Marotta prova lo scippo: l’Inter si fionda su un obiettivo di mercato del Milan

Sono ore concitate per quanto riguarda il calciomercato del Milan. I rossoneri lavorano incessantemente per mettere a disposizione di Stefano Pioli un nuovo difensore. L’addio di Alessio Romagnoli ha infatti lasciato un vuoto nel reparto arretrato dei Campioni d’Italia, con Maldini e Massara che stanno scandagliando il mercato alla ricerca del profilo giusto.

Uno dei nomi a lungo accostato al Milan in questa sessione estiva di calciomercato è quello di Jephet Tanganga, centrale difensivo classe ’99 del Tottenham. Antonio Conte non punta sul difensore inglese, così gli Spurs l’hanno messo sul mercato. Il club londinese non è però disposto a cederlo in prestito, a meno dell’inserimento di un obbligo di riscatto. La richiesta ha allontanato il Milan, che per ora ha messo in stand-by il possibile acquisto di Tanganga.

FOTO: Getty – Tanganga Tottenham

Non solo il Milan, anche l’Inter punta Tanganga

Questa fase di stallo ha spianato la strada ad altre squadre e in particolare un altro club di Serie A pare si sia fiondato sul centrale del Tottenham. Infatti, secondo quanto riferito da Sky Sport, l’Inter starebbe pensando di fare un’offerta agli Spurs e soffiare il giocatore a lungo inseguito dal Milan. Da capire se i nerazzurri – senza effettuare ulteriori cessioni, così come chiesto da Inzaghi – avranno la disponibilità economica per piazzare il colpo in prestito con obbligo di riscatto. Maldini e Massara intanto osservano.

Gabriella Ricci