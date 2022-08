Sei qui: Home » News » Terza maglia disponibile in pre-order sul sito ufficiale: svelata la data della presentazione

La terza maglia del Milan sarà svelata al pubblico il 23 agosto.

Intanto è possibile già da oggi preordinarla sul sito dello store della squadra rossonera.

Preordinandola nella versione Authentic sarà possibile partecipare ad un concorso che permetterà a tre partecipanti di svolgere una visita per due persone a Milanello dove potranno assistere all’allenamento e incontrare una selezione di giocatori in speciale meet and greet.

Per poter partecipare si dovrà portare a termine la procedura d’acquisto utilizzando le credenziali MyMilan.

Una volta completato il preordine si dovrà accedere al sito della società, selezionare il concorso e accedere con le proprie credenziali.

Terza maglia disponibile

Il concorso è valido fino alle 8 e 59 del 23 agosto, in seguito non sarà più possibile partecipare.

Ipotizzabile che la maglia verrà presentata dopo quell’orario.

Cresce la voglia dei tifosi per poter vedere quale sarà la terza maglia della squadra Campione d’Italia in carica.

Possibile il debutto della nuova maglia sabato 27 agosto nella gara casalinga contro il Bologna.

Giacomo Pio Impastato