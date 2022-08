Ultim’ora, notizia a sorpresa dall’Ajax: Ziyech si avvicina al Milan?

Potrebbe riaprirsi un clamoroso scenario nelle ultime ore di mercato. Quello che per più di un mese aveva fatto sognare i tifosi rossoneri.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, non è ancora fatta per il passaggio di Ziyech all’Ajax, tutt’altro. L’accordo con l’esterno del Chelsea è ancora in stallo dalla scorsa settimana, motivo per cui il club olandese ha aperto dei colloqui ufficiali con il Siviglia per Lucas Ocampos.

Ziyech Ajax Milan

Ocampos, che ha giocato anche nel Milan nel 2017, diventa a questo punto l’obiettivo principale per sostituire Antony, che ha già sostenuto le visite mediche con il Manchester United. Nella giornata di oggi c’è stata la prima chiamata per l’esterno argentino, e i colloqui proseguiranno nelle prossime ore.

Un improvviso cambio di piani che potrebbe riaccendere le speranze del Milan per il colpo last minute: Ziyech era stato individuato come il profilo perfetto per rinforzare la fascia destra. La dirigenza aveva poi messo in stand-by la trattativa con il marocchino e con i Blues dando la precedenza all’affare De Ketelaere.

Nelle prossime ore si capirà se ci sono i margini per un super colpo dell’ultima ora. Intanto, tifosi rossoneri sognano.