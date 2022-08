Verso Sassuolo-Milan: Pioli prepara la rivoluzione!

Ipotesi rivoluzione per Stefano Pioli per la prossima sfida di campionato contro il Sassuolo dell’infrasettimanale. Il tecnico rossonero, stando a quanto riportato da Sky Sport, sarebbe pronto a cambiare diversi giocatori rispetto alla formazione titolare scesa in campo contro il Bologna vinta per 2 a 0.

In porta Maignan è intoccabile, a destra Florenzi è in vantaggio su Calabria con Gabbia titolare al fianco di uno tra Tomori e Kalulu. Theo Hernandez non riposa e agirà come di consueto sulla fascia sinistra.

Stefano Pioli Sassuolo Milan

In mediana turno di riposo per Bennacer, con Pobega all’esordio da titolare che agirà probabilmente al fianco di Tonali.

Davanti possibile completa rivoluzione con quattro giocatori su quattro che potrebbero essere cambiati rispetto alla sfida di San Siro con occhi in vista del derby contro l’Inter e il tour de force che aspetterà i Campioni d’Italia nei prossimi giorni.

Saelemeakers è in vantaggio su Messias a destra, Diaz e Rebic alle spalle dell’unica punta Origi. Porbabile iniziale panchina quindi per De Ketelaere, Rafael Leao e Giroud.