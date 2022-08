Sei qui: Home » News » Voglia di Champions per Ronaldo, Mendes lo propone in Italia: le ultime

Ad una settimana dalla chiusura ufficiale, il calciomercato estivo continua a riservare non pochi colpi di scena.

Il campionato è appena cominciato, e oggi sono stati tracciati i destini delle squadre impegnate in Champions League, ma c’è ancora tempo per scambi, cessioni e acquisti.

Nel giorno che racconta di un Milan sempre più vicino all’accordo per il rinnovo in maglia rossonera di Sandro Tonali, che potrebbe vedersi l’ingaggio persino raddoppiato, a far parlare di sé è, ancora una volta, Cristiano Ronaldo.

DESIDERIO CHAMPIONS

Per la prima volta, infatti, la Champions League potrebbe giocarsi senza l’asso portoghese, alla spasmodica ricerca di un club coinvolto nella competizione più ambita d’Europa.

Ronaldo Milan Calciomercato

Come riporta l’esperto e giornalista Gianluca Di Marzio, l’agente Jorge Mendes sta tentando in tutti i modi di piazzarlo in una squadra che quest’anno giocherà la Champions, come il Napoli.

Stando a quanto si legge, il piano dell’entourage sarebbe quello di presentare agli azzurri un’offerta importante per l’eventuale cessione di Osimhen, magari proprio proveniente dal Manchester United, che sostituirebbe CR7 con il giocatore nigeriano.

LA PROPOSTA AL MILAN

Non va dimenticato che il fuoriclasse portoghese, qualche settimana fa, era stato proposto anche al Milan da parte di Mendes, che nella trattativa imbastita stava cercando di coinvolgere Rafael Leao.

I rossoneri, però, sono sempre stati fermi e decisi sulla volontà di voler trattenere il loro giocatore, oggi finito nel mirino del Chelsea.

Gabriella Ricci