Allegri polemico contro il Milan: ”Provate a fare questo a loro, poi vediamo”

Massimiliano Allegri, ex allenatore del Milan e attuale tecnico della Juventus, ha rilasciato un’intervista per il Corriere della Sera in cui ha parlato dei problemi riscontrati dalla Juventus in questa stagione.

“Gli errori sono in tante parti del campo. Sbagliamo passaggi, commettiamo troppi errori tecnici, non contrastiamo, perdiamo il controllo fisico degli avversari. Sono molto dispiaciuto per questa situazione e mi chiedo spesso se ho commesso errori. La prima risposta che mi viene in mente è che la Juve era stata pensata in un altro modo. Abbiamo problemi di spinta sulle fasce laterali. Non posso più chiedere a giocatori che hanno corso per tutta la vita di continuare a fare l’intera fascia. Qualcosa manca. Ci fermiamo presto. Questo è compito mio, ci stiamo lavorando ogni giorno. Molti errori però sono tecnici. Ma ripeto, questa di adesso è una Juventus virtuale. Sono contento del progetto di mercato, mi è piaciuto. Ma i giocatori in campo non ci sono. Provate a togliere all’Inter o al Milan cinque titolari, poi vediamo se vanno in difficoltà.”