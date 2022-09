Anteprima “Stavamo bene insieme”, Ambrosini da brividi sul Milan!

Nella giornata di ieri si è tenuta la presentazione del nuovo documentario “Stavamo bene insieme“, che ripercorre uno dei migliori periodi rossoneri, quello con a capo Mister Ancelotti. Sotto la sua guida, il Milan ha raggiunto ben tre finali di Champions League in cinque anni.

SpazioMilan era presente all’evento. Di seguito, un piccolo estratto con cui Massimo Ambrosini, uno dei protagonisti, apre il docufilm.

Abrosini Milan

LE PAROLE

“Io mi emoziono ogni volta che vedo San Siro, io insieme a loro. Sono i miei colleghi, sono i miei compagni, sono i miei amici, sono la mia famiglia. Abbiamo giocato tre finali di Champions in cinque anni, vincendone due. E per noi, abbracciare quella coppa era il nostro unico, grande, obiettivo”.

Durante la presentazione fatta ieri, l’ex rossonero ha parlato del Milan attuale e di Pioli:

“Il Milan di Pioli è una squadra che sorprende. Sono un gruppo di ragazzi coraggiosi e ambiziosi, proprio come lo eravamo noi. Hanno creato una base solida. Noi eravamo un gruppo con tanto talento, ma vivevamo anche un periodo storico in cui sia la società che il calcio europeo ci hanno facilitato nel cammino. Noi eravamo tra i primi club al mondo in termini di ricavi e avevamo una disponibilità economica che ci permetteva di acquistare determinati tipi di giocatori, mentre ora non è così. Sarebbe ingiusto fare un paragone“.