Si scalda l’asse Milan-Chelsea: un talento blues nel mirino dei rossoneri

Cominciano ad accendersi le voci per il calciomercato del futuro del Milan. Si guarda in avanti, dove troviamo un Olivier Giroud e un Zlatan Ibrahimovic decisamente avanti con l’età, seppure siano due giocatori ancora decisivi, un Divock Origi con diversi problemi fisici e un Ante Rebic che giocherebbe come centravanti soltanto da adattato, essendo un esterno di natura.

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, i rossoneri sono in cerca di un attaccante giovane, adatto allo stile Milan e che vada d’accordo con le ideologie della dirigenza.

Armando Broja, Chelsea

L’ultima idea sarebbe quella di Armando Broja del Chelsea. Giovane e talentuoso, che potrebbe fare al caso del Milan. Il costo è parecchio elevato, considerando che non costerebbe meno di 30 milioni di euro. Al momento è solo un’idea, ma chissà che nelle prossime settimane non possa diventare qualcosa di concreto.

Il bottino stagionale è di 2 gol in 9 presenze. Entrambe le reti sono arrivate in nazionale, con la sua Albania. Un giocatore, quindi, che non porterebbe tanti gol ai rossoneri, ma che potrebbe essere sicuramente un futuro crack.

Vittorio Assenza