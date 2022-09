Azione spettacolo e rete bellissima, show con la Francia: che gol di Giroud (VIDEO)

Olivier Giroud conferma il suo stato di grazia pure in nazionale. Nel corso di Francia-Austria, precisamente al minuto 77, l’attaccante del Milan ha concluso con un gol di testa un’azione spettacolare dei Bleus.

La rete di Giroud, oltre ad essere importante in chiave Nations League, è una segnatura che rimarrà nella storia. Il centravanti è infatti il più longevo marcatore nella nazionale Francese. Un record non da poco per l’ex Arsenal, ora al culmine della sua carriera dopo la vittoria dello Scudetto con il Milan.

L’ultimo gol in nazionale del classe ’86, risaliva alla partita del 25 marzo, contro la Costa d’Avorio, finita 2-1 per i francesi di Deschamps, tra i favoriti per la vittoria dei Mondiali invernali in Qatar.

Per finire, Giroud è inoltre a due gol dal diventare il miglior marcatore di tutti i tempi nei Bleus, posizione in questo momento ricoperta da Henry, con 51 gol.

Di seguito, il video del colpo di testa che ha permesso di raddoppiare il vantaggio contro l’Austria:

