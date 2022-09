Calciomercato, contatti avviati con il Milan: cessione già a gennaio

Dopo una campagna acquisti estiva da padrone, il Galatasaray pensa già a quella di gennaio. Seguendo le indicazioni dell’allenatore Okan Buruk, ora si cerca un terzino sinistro che possa arrivare nella prossima sessione di mercato. A scriverlo è il sito Fanatik.com. Il club turco sarebbe già in contatto con il Milan per il senegalese Fode Ballo-Tourè, arrivato l’anno scorso dal Monaco per 5 milioni di euro, ma che in rossonero ha trovato pochissimo spazio.

FOTO: Getty – Ballo Tourè Milan

Ballo-Tourè, 25 anni, prima del Monaco era cresciuto nelle giovanili del Paris Saint Germain. Il Galatasaray ha in programma di separarsi dal terzino sinistro Patrick van Aanholt, che non rientra nei piani della squadra e si proverà a trovare una sistemazione a gennaio.

Intanto Ballo-Tourè è stato protagonista con la sua nazionale: ha giocato da titolare il match amichevole tra il suo Senegal e la Bolivia, restando in campo 85 minuti. La nazionale africana ha vinto la gara per 2-0 grazie alle reti di Dia, punta della Salernitana, e al rigore trasformato da Sadio Manè.