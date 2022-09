Il giornalista esalta il Milan: “Più avanti di Inter e Juve per un motivo”

In occasioni del dibattito pubblico sul nuovo stadio e di altri temi che vedono coinvolte sia Milan che Inter, ai microfoni del programma radiofonico Tutti Convocati, su Radio 24 è intervenuto anche Marco Bellinazzo, esperto di economia sportiva e, in particolare, dei “business” che ruotano intorno al mondo del calcio.

Di seguito alcune dichiarazioni rilasciate dall’esperto:

“Juve e Inter negli anni di pandemia in 2 han perso più di 1 miliardo. Certo, avevano squilibri prima e stavano investendo, sono in fase di ristrutturazione. Milan più avanti in questo percorso ma le milanesi hanno bisogno di uno stadio per aumentare i ricavi”. Ha dichiarato.

Bellinazzo Dichiarazioni Milan

Dunque secondo Bellinazzo, il Milan, ad oggi, a differenza di Juve e Inter sarebbe economicamente più stabile, sicuramente a garantire un’economia più proficua la vittoria dello scudetto di cui i rossoneri sono stati i protagonisti l’anno scorso e la qualificazione in Champions League.

Quello che migliorerebbe sicuramente i ricavi sarebbe sicuramente la possibilità di avere uno stadio proprio, che porterebbe ad avere incassi maggiori.

Tatiana Digirolamo