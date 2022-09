Berlusconi a sorpresa sul Meazza: “Faccio fatica a credere che possa succedere!”

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Telelombardia a ridosso delle elezioni, l’ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi, ha commentato la situazione inerente all’abbattimento dello stadio Giuseppe Meazza.

Secondo il leader di Forza Italia è difficile pensare ad una demolizione dello stadio vista l’importanza storica e calcistica che ha avuto in Italia.

LE DICHIARAZIONI

“La costruzione di un nuovo stadio è una scelta, ne comprendo le ragioni, e può essere importante per il futuro delle due squadre milanesi. Però faccio fatica a immaginare che un simbolo dello sport come San Siro possa essere semplicemente abbattuto. Si può e si deve fare di tutto per non disperdere la memoria del nostro calcio, che è un pezzo, direi anche non secondario, dell’identità collettiva di Milano e della Lombardia. San Siro è nel mio cuore, come è nel cuore di tutti i milanisti e milanesi. Qui il mio Milan, e anche l’Inter, hanno scritto pagine fondamentali della storia del calcio italiano“.

San Siro Berlusconi Milan

Secondo quanto riportato da Ansa, inoltre, sarebbe stato fissato per il 28 settembre il dibattito pubblico sul nuovo stadio che Inter e Milan vorrebbero realizzare in luogo del Meazza a San Siro.

Sarà il coordinatore Andrea Pillon, con il supporto della società Avventura Urbana Srl, a redigere il documento di progetto e di dibattito ritenuto completo anche dalla Commissione Nazionale per il dibattito pubblico.

Secondo quanto appurato dai club, il nuovo stadio, che avrà una capienza di circa 60mila posti, sarà corredato da una serie di funzionalità di servizio integrate, quali punti vendita/ristoro e spazi per accoglienza.