Bilancio Milan 2021/22, saldo negativo di 66,5 milioni ma c’è una buona notizia per il club

Il Consiglio di Amministrazione del Milan ha approvato i dati del bilancio chiuso il 30 giugno 2022. I numeri – come sottolinea Calcio&Finanza – evidenziano un trend in crescita. I ricavi sono infatti aumentati del 14%, attestandosi a quota 297,7 milioni di euro, rispetto ai 261,1 milioni dell’esercizio precedente.

Bilancio Milan 2021/22: saldo negativo per 66,5 milioni di euro

A contribuire all’impennata dei ricavi sono stati i guadagni derivati dalle gare casalinghe in seguito della riapertura degli stadi post Covid. Importante il contributo anche da broadcasting a seguito della partecipazione della formazione di Pioli alla UEFA Champions League 2021/22, oltre che a nuovi ricavi da sponsorizzazione.

Si registrano anche delle “dolci” spese dovute a premi Scudetto e Champions League, nonché ad investimenti per il rafforzamento della struttura e-commerce e media, che hanno portato ad una crescita dei costi. I dati consolidati dell’esercizio evidenziano in ogni caso una ulteriore riduzione di 30 milioni di euro del rosso di bilancio. Il risultato netto è infatti negativo per 66,5 milioni di euro, a fronte dei 96,4 milioni di euro dell’esercizio precedente (-194,6 milioni nella stagione 2019/20).

FOTO: Getty – Cardinale Maldini Milan

Bilancio Milan, rivalutato il marchio

Il Milan ha colto inoltre l’opportunità di beneficiare della rivalutazione contabile del marchio “Milan” che ha previsto la possibilità per le società italiane di rivalutare propri beni e partecipazioni iscritti nel bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 nonché, in taluni casi (come quello che qui viene in rilievo), la rivalutazione di beni non iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2019 ma comunque di titolarità della Società e tutelabili giuridicamente alla data di riferimento.

L’ultima valutazione aggiornata, risalente al 2005, era pari a 35 milioni di euro. In base alla perizia dello studio Wepartner del Prof. Angelo Provasoli, il valore del marchio del Milan si aggira ora attorno ai 200 milioni di euro. Tale nuova valutazione, pur influendo sullo stato patrimoniale, non ha alcun impatto sul conto economico a breve.