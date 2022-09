Calabria suona la carica: “Champions League? Il Milan deve farlo!”

Durante la conferenza stampa della vigilia del match di Champions League tra Salisburgo e Milan, ha parlato ai microfoni Davide Calabria.

Di seguito, le parole del capitano dei rossoneri:

SUL CAMMINO – “Non vediamo l’ora di iniziare. Ci siamo preparati bene, è una competizione che tutti non vedono l’ora di giocare. Ci siamo preparati tanto in questi mesi, giorno dopo giorno, la Champions deve essere la nostra casa. Siamo prontissimi per domani“.

SULLA PASSATA STAGIONE – “Quello dell’anno scorso è stato uno dei gironi più difficili della storia della Champions League. Abbiamo comunque fatto un buon girone, e giocare certe partite ci fa crescere. Vedo una squadra più matura, queste partite in Italia fai più fatica a trovarle, i ritmi sono più elevati e fa solo bene giocarle. Siamo pronti, non vedo l’ora che sia domani sera“.

SUI NUOVI ARRIVATI – “Una cosa che mi ha colpito di tutti i nuovi arrivati è la voglia di dimostrare il proprio valore nonostante la giovane età. De Ketelaere ha tanto talento, è fortissimo con la palla ma ha anche tempi di inserimento. Può darci tanto. Non pensavo che Origi avesse questa forza fisica, ci darà una grande mano durante la stagione“.

CONSAPEVOLEZZE – “Sicuramente l’anno scorso ci è servito tanto, specie le partite contro Liverpool e Porto, abbiamo capito l’intensità e la forza di queste squadre. Abbiamo più esperienza e vissuto determinate situazione ma sappiamo come migliorare rispetto alla scorsa edizione“.

SULLE POSSIBILITÀ IN CHAMPIONS – “Penso che ci vorrà ancora del tempo per poter vincere la Champions, ci sono squadre molto più pronte a livello economico. Noi faremo il nostro meglio per affrontare questa competizione. Siamo il Milan, quindi un giorno punteremo a vincerla. Noi quest’anno non ci poniamo limiti, andiamo partita per partita. Spero di fare un giorno quello che ha fatto Paolo Maldini, io e la squadra vogliamo arrivare lì“.

Calabria conferenza Milan

Si tratta della prima giornata del girone E, composto da: Milan, Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria.

L’obiettivo della squadra di Pioli resta quello di superare la prima fase per accedere alla successiva ad eliminazione diretta. Il sorteggio è stato benevolo al Diavolo che però non dovrà abbassare la guardia dalle insidie rappresentate dal Salisburgo e dalla Dinamo Zagabria, squadre sulla carta inferiori ai rossoneri.

Elio Granito