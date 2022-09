Calciomercato, duello tra Milan e Betis: affare a parametro zero dal Real Madrid

Nonostante la stagione calcistica sia iniziata soltanto da poco più di un mese, cominciano già a circolare i primi rumors in merito a possibili colpi di mercato a parametro zero per il prossimo anno per rinforzare la rosa di mister Pioli.

Secondo quanto riportato da “El Nacional”, infatti, un centrocampista del Real Madrid, che già in passato era stato accostato al Milan, potrebbe liberarsi gratuitamente a giugno del 2023, rientrando così nei radar rossoneri.

Calciomercato, Ceballos, Betis Siviglia

Il calciatore in questione è Dani Ceballos, centrocampista classe 1996 attualmente in forza alle Merengues. Lo spagnolo, che sembrava in procinto di partire nel corso della sessione estiva di calciomercato, è rimasto a Madrid per volere di Carlo Ancelotti, il quale lo ritiene un ottimo profilo per la rotazioni della squadra.

Come precedentemente evidenziato, il calciatore, che gode della stima del tecnico rossonero, è rientrato spesso in orbita Milan, senza però mai riuscire ad approdare definitivamente a Milanello. Anche in questa occasione, però, è molto probabile che il trasferimento al Diavolo possa non avvenire.

Come riferito da diversi media catalani, infatti, il talentuoso centrocampista avrebbe deciso di non ascoltare nessuna offerta, in quanto si sarebbe già promesso al Betis Siviglia, pronto a garantirgli un ruolo da protagonista per i prossimi anni.