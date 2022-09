Calciomercato Milan, a sorpresa un rossonero può dire addio!

Il futuro di Brahim Diaz con il Milan può essere in bilico. Il trequartista spagnolo infatti, stando a quanto riporta Football Espana, potrebbe tornare al Real Madrid su richiesta proprio dei blancos.

La squadra allenata da Carlo Ancelotti a fine stagione potrebbe seriamente perdere Asensio, in scadenza a giugno 2023, a parametro zero e starebbe pensando di sostituire il trequartista proprio con Brahim Diaz, senza effettuare quindi spese ulteriori.

Il fantasista in questi anni, nonostante l’innegabile talento, non è riuscito a dimostrare al meglio di potersi adeguare al calcio italiano, risultando spesso troppo gracile e leggero per i difensori militanti in massima serie.

Con l’arrivo di De Ketelaere inoltre lo spazio per lo spagnolo si è notevolmente ridotto, tanto da non riuscire a trovare spazio a gara in corso per diverse partite in questo inizio di campionato.

In due stagioni Diaz con la maglia del Milan ha giocato attualmente un totale di 63 partite in tutte le competizioni ufficiali, segnando soltanto 8 gol. Un bottino fin troppo magro per un calciatore delle sue qualità.