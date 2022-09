Calciomercato Milan, interesse per il gioiello dell’Eintracht Francoforte: piace anche ad altre due italiane

Dopo il successo per 3-1 di ieri sera in Champions League sulla Dinamo Zagabria, il Milan non ha tempo da perdere.

Domenica sera a San Siro arriva infatti il Napoli di Spalletti, in una gara che si preannuncia scoppiettante.

La stagione è appena cominciata, ma l’avvio di entrambi i club, entrambi in campionato al primo posto in classifica a quota 14 punti, è stato più che convincente, motivo per cui il big match del weekend potrebbe riservare non poche sorprese.

IL MERCATO

Tra Serie A e Champions League, la dirigenza rossonera non perde occasione per mantenersi vigile sul calciomercato, che sembra non finire mai.

Maldini Massara Milan

L’obiettivo del momento è il talento dell’Eintracht Francoforte Jesper Lindstrom, reduce dal gol vittoria contro l’Olympique Marsiglia di Tudor.

Al suo secondo anno in Germania, come riporta la stampa tedesca il trequartista ha catturato l’attenzione di diversi club, come Milan, Juventus, Roma, Arsenal, Manchester City, Bayern Monaco e Barcellona.

Nella passata stagione, Lindstrom ha messo a segno 5 gol in Bundesliga e servito ben 9 assist tra campionato ed Europa League, mettendosi in mostra anche per i suoi dribbling in velocità.

Gabriella Ricci