Calciomercato Milan, occhi in Serie A per il nuovo esterno: sfida alla Lazio!

Il calciomercato non dorme mai, ed è per questo che i dirigenti e osservatori sono sempre al lavoro per poter consegnare le migliori rose possibili agli allenatori e ai propri staff.

Un ruolo molto importante lo giocano, appunto, gli osservatori che hanno il duro compito di visionare moltissime partite di moltissimi campionati ma a volte per trovare il profilo giusto basta semplicemente “guardare in casa”.

Ed è per questo che i rossoneri hanno messo gli occhi su un calciatore della neo promossa Cremonese: Emanuele Valeri.

Il classe 1998 ha attirato su di sé gli occhi di molte big italiane a suon di ottime prestazioni, culminate con il gol all’Atalanta, ma non sarà facile arrivare al giocatore visto che la concorrenza è alta.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, oltre al Milan c’è anche la Lazio forte sul giocatore.

Anche la situazione contrattuale del giocatore potrebbe aiutare visto che il suo contratto scadrà nel 2024.

Valeri può ricoprire diversi ruoli ma predilige i ruoli sulla sinistra e infatti è stato impiegato maggiormente come terzino a sinistra dal mister Massimiliano Alvini.

Andrea Mariotti