Calciomercato Milan, rifiutata una maxi offerta per Leao: la verità sul rinnovo

Leao continua a brillare ed incantare anche nelle notti di Champions League, ma gli occhi delle big europee si fanno sempre più incombenti. Il rinnovo con il Milan è in fase di stallo: la volontà della società è chiara, ma al momento non sono previsti nuovi summit.

La dirigenza attende anche segnali dal nuovo patron Cardinale per capire se si vorrà davvero accontentare il calciatore, con un ingaggio anche da 8/9 milioni di euro all’anno.

Secondo calciomercato.com, la scorsa estate i rossoneri avrebbero rifiutato un’offerta da 90 milioni arrivata dal Chelsea, che però avrebbe tutt’altro che mollato la presa.

Anche il Manchester City resta in agguato: Leao è una richiesta specifica di Pep Guardiola e dal punto di vista economico non ci sarebbero problemi.

Come detto anche da Stefano Pioli nel post partita di Milan-Dinamo Zagabria, la volontà dei calciatori in questi casi fa la differenza. Leao sta benissimo a Milano, ma le richieste economiche fatte alla società non sono da sottovalutare.