Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per un vecchio obiettivo di Maldini: i dettagli

Il mercato è appena terminato, ma la dirigenza del Milan pensa già al futuro. I tifosi si aspettavano un colpo per il ruolo di esterno destro, zona in cui i rossoneri hanno particolarmente sentito la mancanza nella scorsa stagione di un calciatore che potesse garantire un numero di gol e assist ‘da Milan’.

Maldini e Massara, a causa del budget a disposizione messo dalla proprietà uscente Elliott, hanno deciso di concentrare una grande cifra per l’investimento su Charles De Ketelaere, arrivato dal Brugge per più di 35 milioni di euro. Come riferito da Daniele Longo di calciomercato.com, però, il club sarebbe già alla ricerca del futuro esterno destro e un nome che da mesi ormai fa gola continua ad essere quello di Marco Asensio, in scadenza di contratto con il Real Madrid. Le parole del giornalista:

Asensio

“Il Milan vuole diventare sempre più forte, sia per il presente che per il futuro, competitivo in campionato e in Champions League. Maldini e Massara sanno che devono migliorare la qualità nella corsia di destra. Messias e Saelemaekers hanno dato il loro contributo, ma non garantiscono il giusto numero gol e di assist per puntare al massimo. Torna di moda l’idea Marco Asensio, ai margini dal progetto del Real Madrid. Il contratto in scadenza a giugno al momento non verrà rinnovato e Mendes sta parlando con alcuni club. Il Milan con lui ha un filo diretto per Leao, ma i rossoneri continuano ad informarsi per lo spagnolo per capire se potesse esserci la possibilità di prenderlo a 0. Magari bloccandolo anche a gennaio, il club di via Aldo Rossi si farebbe trovare pronto ma a determinate condizioni. Se si dovesse abbassare lo stipendio a 4.5/5 milioni il Diavolo potrebbe provare l’offensiva decisiva”.