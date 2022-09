Calciomercato Milan, una big vuole il rossonero: si complica il rinnovo?

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset, il Milan è al lavoro da tempo anche per il rinnovo di Ismael Bennacer, che attualmente guadagna circa 1,7 milioni di euro a stagione. L’algerino anche in questo inizio di stagione si sta dimostrando come uno dei punti fermi dello scacchiere rossonero. Finora Bennacer ha giocato tutte le partite (sia campionato, sia Champions League) totalizzando 9 presenze e 1 gol.

Bennacer Milan rinnovo

La prima proposta del club rossonero da 3 milioni è stata rifiutata: la richiesta dell’algerino è di 4 milioni, cioè gli stessi soldi che gli offrirebbe il Liverpool, che da tempo ha messo gli occhi sull’ex Empoli, e proprio per l’impossibilità di prenderlo quest’estate i Reds di Klopp hanno virato su Arthur della Juventus che finora non ha ancora trovato minutaggio. Il centrocampista rossonero aveva già una base di accordo nella scorsa primavera, ma poi gli agenti hanno alzato le richieste. La volontà del Milan è chiara e in dirigenza sperano di trovare presto l’accordo sull base di 3,5 più bonus.