Sei qui: Home » Copertina » Capitolo infortuni, Tonali vuole tornare per il big match: la situazione

La pausa nazionali porta spesso brutte notizie alle squadre di club, è il caso del Milan che in poco tempo ha perso sia Theo Hernandez che Sandro Tonali.

Come riporta il Corriere dello Sport, dopo la sosta il Milan sarà impegnato in più partite di fila molto difficili.

Sandro Tonali, che avrebbe dovuto giocare stasera contro l’Inghilterra nel suo San Siro, si è dovuto fermare durante il ritiro azzurro.

Lo staff medico azzurro ha visto come il giocatore si portasse da prima un problema muscolare che il Milan dovrà valutare.

Di sicuro salterà le prossime due partite di Nations League con la nazionale azzurra.

Capitolo infortuni Tonali

Probabile che Tonali salti Empoli-Milan per evitare un sovraccarico.

Già era successo a inizio stagione quando l’azzurro saltò la partita contro l’Udinese, sostituito dal jolly di mister Pioli Rade Krunic.

A differenza di allora è possibile che sia Tommaso Pobega il giocatore designato per sostituire il connazionale nelle varie partite tra cui la doppia sfida col Chelsea in Champions League, qualora non dovesse recuperare.

Tutto comunque sarà più chiaro dalla prossima settimana.

Giacomo Pio Impastato