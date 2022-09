Cessione Milan: brutte notizie per Blue Skye

Blue Skye Financial Partners società gestita da Gianluca D’Avanzo e Salvatore Cerchione e la controllante Luxembourg Investment Company sono stati condannati al pagamento della spese legali per la causa intentata al fondo Elliott a proposito della cessione del Milan a RedBird Capital, società americana fondata nel 2014 da Gerry Cardinale. La società lussemburghese ha preso atto, come emerso dall’udienza, che la compravendita è stata già perfezionata a fine agosto e quindi non è possibile un ricorso di questo tipo.

Milan RedBird Blue Sky

Blue Skye, ex socio (di minoranza) nella gestione della società Milan, attraverso i suoi legali nell’udienza di ieri davanti al Tribunale civile di Milano ha rinunciato al ricorso cautelare d’urgenza che aveva presentato per bloccare la vendita del club rossonero. Per questo motivo la società è stata condannata al pagamento delle spese legali per complessivi 20mila euro. Una grande notizia per il futuro del Milan. Questa operazione agevolerebbe il passaggio del Milan a RedBird. A riportarlo è Calcio e Finanza sul proprio sito.