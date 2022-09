Sei qui: Home » News » Che mossa per il Milan di RedBird: c’è l’accordo per la crescita del brand

Il nuovo Milan di Jerry Cardinale parte subito col botto sul piano della crescita del brand. Il club rossonero, essendo ormai di proprietà americana, si è posto l’obiettivo di avvicinarsi il più possibili agli appassionati di calcio americani riuscendo a siglare un accordo con “il network sportivo regionale Yankees Entertainment and Sports Network, che trasmetterà settimanalmente diverse ore di contenuti AC Milan, avvicinando così ancora di più i Campioni d’Italia ai loro tifosi americani”.

Di seguito il comunicato del club:

AC Milan è lieto di confermare di aver raggiunto un accordo con il network sportivo regionale Yankees Entertainment and Sports Network (YES Network), con sede a New York City. Attraverso quest’accordo, YES Network trasmetterà settimanalmente diverse ore di contenuti AC Milan, avvicinando così ancora di più i Campioni d’Italia ai loro tifosi americani.

Ogni episodio sarà composto da un formato stile magazine e dalla replica completa dell’ultima gara disputata da AC Milan. La sezione magazine sarà un mix di contenuti ‘off the pitch’, relativi alla prima squadra e ricchi di interviste ai protagonisti, immagini d’archivio, highlights dedicati alla squadra femminile e alle formazioni giovanili e altri contenuti speciali.

Questo nuovo accordo permetterà ad AC Milan di rafforzare la sua presenza negli USA, mercato di strategica importanza per il Club e caratterizzato dalla presenza di una vasta fanbase rossonera, come dimostrato dal recente studio svolto recentemente dall’agenzia internazionale di ricerche di mercato e analisi dei dati YouGov, secondo il quale AC Milan è il brand calcistico più popolare e apprezzato negli Stati Uniti.

Milan

L’accordo tra AC Milan e YES Network giunge dopo l’annuncio dell’acquisizione dei Campioni d’Italia da parte di RedBird Capital Partners e dopo che Yankee Global Enterprises, proprietario dei New York Yankees, ha affiancato AC Milan in una partnership strategica acquistando una quota di minoranza delle azioni del Club.