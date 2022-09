Colombo e il primo gol col Milan, successe grazie a Ibra e Pioli: l’intervista

Lorenzo Colombo, attaccante in questa stagione in prestito al Lecce è un prodotto del vivaio rossonero con la speranza, un giorno, di riuscire a tornare.

L’attaccante, con i salentini cerca esperienza in Serie A, ma la sua testa e il suo cuore sono ancora a Milano e quel sogno che spera un giorno di realizzare.

Si è raccontato così sulle pagine della Gazzetta dello Sport, che riporta quanto segue:

SULL’UNDER 21 “Abbiamo imparato che la lampadina deve stare accesa 90’. Che in campo internazionale devi andare forte, sempre, in qualsiasi scatto. E che la qualità è alta ma anche che noi ci possiamo stare».

A CHI TI ISPIRI? “«A me piace guardarli tutti, mi piace rubare le principali caratteristiche per poi provare a replicarle. Un attaccante deve essere completo, non mi piacciono gli attaccanti solo fisici o solo tecnici. Devi avere tutto: attaccare la profondità e venire incontro, saper concludere, soprattutto deve saper fare gol. È quello che fa la differenza tra un attaccante forte uno un po’ limitato…Il migliore? Benzema»