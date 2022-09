Cori antisemiti contro i tifosi del Milan: c’è la risposta del club rossonero (VIDEO)

Il derby riesce, come sempre, a tirar fuori le più profonde e sentite rivalità. È proprio ciò che è accaduto ieri nel sentitissimo match tra Milan e Inter. I rossoneri, campioni d’Italia, sono riusciti di nuovo a imporsi sui nerazzurri grazie alle reti di Leao e Giroud.

La rivalità, però, come spesso accade in questi casi, potrebbe sfociare in odio e tensione. I cori intonati ieri sembravano tutti essere rientrati nei canoni della sportività. Le due tifoserie si rispondevano a suon di sfottò, che non parevano essere antisportivi.

Che tristezza.



Such a shame. https://t.co/CgYC7881a5 — AC Milan (@acmilan) September 4, 2022 Milan Inter cori

Il tweet pubblicato dal profilo ufficiale del Milan, però, ha dimostrato che non è andata esattamente in questa maniera. Alcuni tifosi nerazzurri, infatti, hanno intonato cori antisemiti nei confronti dei tifosi rossoneri, fatto che nel 2022 è totalmente inaccettabile.

Il Milan su Twitter commenta così l’accaduto “Che tristezza”. Come si nota nel video, il coro proviene dallo spicchio dedicato ai tifosi dell’Inter. Tifosi per modo di dire. Il tutto è avvenuto nel momento dell’ingresso in campo dei giocatori delle due squadre.

Secondo quanto comunicato dal Milan, a causa di questo episodio, il club farà segnalazione alla Procura.

Leonardo Costigliola