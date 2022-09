Milan-Inter, D’Ambrosio: “Potevamo vincere il derby per un motivo”

Da poco è terminato il match di San Siro tra Inter e Bayern Monaco, con i tedeschi che sono usciti vittoriosi per 0-2. Al termine della gara ha parlato il capitano di oggi dei nerazzurri, Danilo D’Ambrosio, che tra i vari temi toccati ha detto la sua anche sul derby ai microfoni di Mediaset e Sky Sport.

“Secondo me l’unica squadra sopra di noi è il Bayern di questa sera. Con Lazio e Milan potevamo chiaramente far meglio. Non scendevamo in campo già sconfitti ma sapevamo che sarebbe stata la partita più difficile”. Una frecciatina, dunque, alle due italiane che, a detta del difensore, non sono superiori all’Inter nonostante il risultato in campo.

D’Ambrosio Inter derby

Parla poi delle difficoltà e delle mancanze dell’Inter: “Non so cosa ci manchi. So solo che col lavoro si possono raggiungere cose inaspettate: l’ossessione batte il talento. Noi non molliamo mai. Abbiamo analizzato la partita col Milan e abbiamo capito che potevamo vincerla perché in certi frangenti non siamo stati lucidi. Analizzeremo questa partita fino a che non diventeremo quasi perfetti”.

Continua trattando il periodo difficile della squadra: “Ci sono alti e bassi, bisogna essere bravi a essere equilibrati. Non siamo scarsi ora come non eravamo fenomeni l’anno scorso quando vincevamo i trofei. Il Bayern è chiaramente tra le 2/3 squadre che lottano per vincere questa competizione. Noi dobbiamo uscire da questa gara con un bagaglio differente”.

Leonardo Costigliola