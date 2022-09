De Ketelaere-Milan: la fiducia c’è, ma ora serve altro

Il Milan ha acquistato Charles De Ketelaere nella sessione di mercato estiva in una lunga trattativa che ha portato il bela a Milano e 35 milioni al Brugge.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il bilancio in Serie A di De Ketelaere, attualmente, recita 7 match e 0 tiri in porta. il calciatore è in piena fase di ambientamento ma, come esplicitato dalla fonte, “è stato preso anche per i gol“.

Venendo da un campionato molto diverso come quello belga è più che normale che ci sia una lieve flessione del caso. Con la maglia del Brugge, la scorsa stagione, De Ketelaere ha messo a segno 14 gol e 7 assist in campionato divenendo il grande protagonista della squadra belga.

De Ketelaere Pioli Milan

Intanto Stefano Pioli lo ha detto del classe 2001: “Con il Napoli ha fatto la miglior prestazione da quando è qua. È stato un punto di riferimento. Da un giocatore con così tanto potenziale ci dobbiamo aspettare anche qualche gol, ma sono sicuro che arriveranno anche quelli. Sono molto felice per la continuità con cui ha giocato con la squadra e la qualità che ha dato. Se poi ci aspettiamo che un ragazzo che arriva da un contesto e un campionato totalmente diverso ci faccia vincere la partite da solo fin da subito è un ragionamento sbagliato, ma sono sicuro che ci darà un grande apporto»

Edoardo Crico