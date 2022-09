Di Marzio, Ronaldo-Milan si poteva fare: perchè è saltato tutto!

Dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio è entrato per la prima volta nei dettagli del mancato arrivo di Cristiano Ronaldo in Italia. Non solo Napoli, ma bensì anche il Milan a detta del grande esperto di calciomercato era intenzionato nel prendere l’asso portoghese. Le parole di Di Marzio: “Il piano disperato di Jorge Mendes era quello di portare Cristiano Ronaldo in un club che quest’anno giocasse la Champions League. Posso dirvi che ci ha provato con il Milan; sì, Mendes voleva portare Leao al Chelsea, oppure al PSG, e dare al Milan Ronaldo già in estate”.

Ronaldo Milan Calciomercato

Di Marzio spiega perché è saltato tutto: “L’affare è sfumato subito perché il Milan non voleva lasciar partire Leao. La strategia del Milan è basata sui giovani. Allora, ci ha provato con il Napoli. Jorge Mendes e De Laurentiis hanno un ottimo rapporto. Si parlano per diversi giorni e c’è stato un momento in cui Jorge Mendes ha proposto a De Laurentiis 100 milioni per portare Osimhen al Manchester United e in cambio dare Ronaldo in prestito al Napoli. Il Napoli ha risposto che il Manchester United avrebbe dovuto pagare l’intero stipendio di Ronaldo e dare 120 milioni per Osimhen. Questa offerta non è mai arrivata, però”.