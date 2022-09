Sei qui: Home » News » “Stavamo bene insieme”, da non perdere al cinema: docufilm con 6 ex giocatori del Milan!

Grande novità in vista, che interesserà tutti i tifosi del Milan e gli amanti del calcio. La nota piattaforma di streaming, DAZN, esordirà nelle sale cinematografiche italiane. Il titolo del docufilm con cui debutteranno sarà “Stavamo bene insieme”.

Il docufilm sarà visibile al cinema dal 13 al 16 ottobre 2022 e tratta di un ritrovo di sei vecchi amici a San Siro: Andrea Pirlo, Massimo Ambrosini, Alessandro Nesta, Gennaro Gattuso, Paolo Maldini e Filippo Inzaghi.

Stavamo Bene Insieme

Leggende di un Milan glorioso, protagonista di 3 finali di UEFA Champions League in 5 anni. Il racconto di questi sei amici, che rievocano tutti i ricordi: dalla magica notte di Manchester, dove a tornare a casa a mani vuote sono stati i rivali della Juventus, alla disfatta di Istanbul e la rivincita di due anni dopo ad Atene, contro il Liverpool.

Si tratta, per l’appunto, della prima esclusiva di produzione targata DAZN. Un titolo che farà commuovere i tifosi che hanno vissuto, gioito e urlato in quelle tre finali, così come coloro che sognano di vedere nuovamente un Milan così glorioso.

Vittorio Assenza