Calciomercato Milan, un classe 2002 nel mirino: arriva dalla Francia!

Il lavoro eccezionale svolto dalla dirigenza e dalla squadra mercato rossonera ha condotto il Milan alla conquista dello scudetto. Un percorso partito dall’arrivo di Paolo Maldini, in veste di direttore dell’area tecnica, abile nel fiutare il colpo Theo Hernandez, uno dei pilastri della squadra di Stefano Pioli, nonché uno dei terzini più forti al mondo. Altra figura importante nel processo di crescita del Diavolo è certamente Frederic Massara che, in una recente intervista rilasciata ai microfoni di DAZN ha rilasciato le seguenti parole in chiave mercato:

“In questo periodo le caratteristiche del calcio stanno andando verso la velocità e la tecnica. Chi ha forza nelle gambe riesce a fare la differenza perché ci sono sempre meno spazi e sempre meno tempo per giocare la palla“.

Ragion per cui, come riporta calciomercato.com, la società di Milanello starebbe monitorando la situazione legata al possibile acquisto di Jeremy Doku, esterno offensivo del Rennes. Il calciatore rispetta quei requisiti tanto apprezzati dalla dirigenza, in particolar modo la giovane età.

Doku Milan calciomercato

Si tratta infatti di un classe 2002, molto promettente, in grado di fare la differenza. Spesso e volentieri il suo nome è stato accostato a Sadio Mané per caratteristiche tecniche.

Nonostante il Milan non abbia ancora presentato un’offerta, nella prossima sessione di calciomercato potrebbe farci un pensiero. Il radar è attivo: Doku è stato individuato.

Elio Granito