Donadoni sicuro: “Leao? Entrerà nell’elite quando riuscirà a farlo!”, poi il commento su Pioli

Intervistato in esclusiva ai microfoni del QS, Roberto Donadoni ha commentato alcune situazioni in casa Milan, soffermandosi in particolare su quelle di Rafael Leao, Sandro Tonali e del tecnico Stefano Pioli.

LE DICHIARAZIONI

SU LEAO – “Ha un potenziale ottimo, sta facendo vedere cose incredibili e quando acquisirà ancora più continuità allora potremo farlo partecipare alla speciale élite di giocatori che fanno davvero la differenza“.

Leao Milan Donadoni

SU TONALI – “Si sta affermando per quello che tutti noi, ma soprattutto il club, aveva visto a Brescia. Ha avuto difficoltà al primo anno, che hanno fatto pensare a chi non ha pazienza che avesse dei limiti, questi invece sono stati puntualmente smentiti: si è rivelato all’altezza della situazione e adesso è un giocatore molto importante per la squadra, nonostante la giovane età“.

SU PIOLI – “Sfido chiunque a dire ‘me lo aspettavo’. Però non sono sorpreso: Pioli è un allenatore di valore, con grandi capacità. Grande merito a lui, ai dirigenti, a tutto il club: sono riusciti a mettere insieme tante componenti per centrare un obiettivo importante. Mi auguro continuino su questa strada“.