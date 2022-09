Dove vedere Milan-Napoli, TV e Streaming: tutte le soluzioni

Milan e Napoli, capoliste a 14 punti insieme all’Atalanta, sono pronte ad infuocare la settima giornata di Serie A. Ad attendere gli azzurri ci sarà un San Siro tutto esaurito o quasi, con gli ultimi tagliandi che stanno andando a ruba.

Le due squadre arrivano da prestazioni molto convincenti in Champions League, rispettivamente contro Salisburgo e Rangers.

Nell’ultimo confronto a Milano tra i due club non sono mancate le polemiche: fu decisivo un colpo di testa di Elmas, con le proteste dei rossoneri per un gol annullato nel finale a Frank Kessié.

Milan Napoli

QUANDO SI GIOCA MILAN-NAPOLI

Milan-Napoli, match valido per la settima giornata di Serie A, si disputerà domenica 18 settembre allo stadio San Siro di Milano. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20:45. L’arbitro sarà Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia. Gli assistenti saranno Preti e Berti. Quarto uomo Dionisi. Al VAR ci sarà Irrati, assistito da Giallatini.

DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI

Milan-Napoli come tutte le sfide di questa Serie A sarà visibile in esclusiva su DAZN, la cui app è fruibile su Smart TV oltre che su dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick, utilizzabile anche attraverso le console di gioco PlayStation e Xbox.

L’app di DAZN è disponibile anche per tablet e smartphone, mentre da browser basterà accedere con le proprie credenziali al sito ufficiale per poi selezionare l’evento desiderato dal catalogo.

Milan Napoli

PROBABILI FORMAZIONI

Per il Milan sarà il primo test stagionale senza Rafael Leao. Il portoghese, espulso nell’ultima trasferta a Genova contro la Sampdoria, è stato squalificato per una giornata e non sarà a disposizione di Pioli. Il tecnico sta già pensando al possibile sostituto: le opzioni ci sono, da De Ketelaere messo come esterno o Saelemaekers sull’altra fascia. In mezzo ci saranno Tonali e Bennacer, tra i pali Maignan. Difesa titolare composta da Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez.

Anche Spalletti però dovrà fare a meno di Victor Osimhen, ancora out per la lesione di secondo grado del bicipite femorale destro rimediata contro il Liverpool. Il vero dubbio per il tecnico toscano sarà proprio sul suo sostituto: sia Raspadori che Simeone si giocano un posto dal primo minuto. A sinistra ci sarà ancora Kvaratskhelia, mentre a destra possibile conferma per Politano. Lozano, out per influenza nell’ultima sfida di Champions, ha smaltito il malanno e rientrerà probabilmente tra i convocati. Zielinski, Lobotka ed Anguissa a centrocampo. Meret in porta. Retroguardia composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui.