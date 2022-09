Sei qui: Home » News » Dove vedere Sampdoria-Milan in TV e in streaming

DOVE VEDERE SAMPDORIA-MILAN – Sabato sera i rossoneri andranno a Marassi contro la Sampdoria di Giampaolo per confermare l’ottima prestazione fatta contro l’Inter di Simone Inzaghi. la squadra di Pioli, reduce dal pari contro il Salisburgo in Champions League. Invece la Sampdoria dell’ex Giampaolo è a caccia della prima vittoria in campionato.

Dove vedere Sampdoria-Milan in TV e streaming

Il match è in programma per sabato 10 settembre 2022 allo stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova. Calcio d’inizio fissato alle ore 20:45. La partita sarà trasmessa da DAZN tramite l’app fruibile su smart tv, oltre che sulle console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

Inoltre la gara sarà trasmessa anche su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Sarà possibile anche guardare il match in streaming sull’app di Sky Go.

Telecronisti

Su Dazn il match verrà commentato da Edoardo Testoni e Massimo Gobbi, mentre su Sky saranno Riccardo Gentile e Luca Marchegiani a commentare la partita

Dove vedere Sampdoria-Milan

Le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Vieira, Verre; Sabiri; Caputo, Quagliarella.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Origi.